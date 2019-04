Führung zu „Belle Époque“

Was haben Eiffelturm und Wasserturm gemein? Dies und vieles mehr erfahren die Besucher am morgigen Mittwoch um 18 Uhr in der Ausstellung „Belle Époque“ der Reiss-Engelhorn-Museen im Zeughaus. Kurator Andreas Krock zeigt, wie Mannheim um 1900 zur pulsierenden Großstadt wurde. Gemälde, Fotografien, Möbel, ein Benz-Mobil und Kostüme verbinden sich zum Kaleidoskop einer besonderen Epoche. Die Führung ist der Auftakt einer Zusammenarbeit von Institut Français und Reiss-Engelhorn-Museen, die nun regelmäßig deutsch-französische Abende anbieten wollen. Sie klingen mit einem Umtrunk im Institut Français aus. Am Freitag, 24. Mai, folgt um 18.30 Uhr ein Rundgang mit Kurator Claude W. Sui durch die Foto-Ausstellung „Gaston Paris: Die unersättliche Kamera“. Die Teilnahmegebühr – inklusive Eintritt, Führung und Umtrunk – beträgt 14 oder ermäßigt zwölf Euro. Anmeldung unter der E-Mail-Adresse info@if-mannheim.eu. pwr

