Führung zu Musik und Mäzenen

Eine besondere Themenführung mit Kuratorin Tanja Vogel durch die Ausstellung „MusikWelten“ in C 4,9 bieten die Reiss-Engelhorn-Museen am Sonntag, 30. September, um 11.15 Uhr an. Unter dem Titel „Sammler, Stifter und Mäzene“ verrät Vogel spannende Geschichten von Förderern und Liebhabern der Musik, die hinter den Instrumenten und Skulpturen in dieser Ausstellung stehen. So gelangte etwa eine höchst seltene und wertvolle Aufsatzmaske durch die Reisen von Franz und Marie Pauline Thorbecke nach Mannheim. Auch um Ellen Bassermann, durch deren finanzielles Engagement die Bassermann-Kulturstiftung ins Leben gerufen wurde, geht es an dem Tag. pwr

© Mannheimer Morgen, Freitag, 28.09.2018