Führungen durch das Marchivum

Zwei Führungen bietet das Marchivum in der nächsten Woche an. Erstmals heißt es am Montag, 2. Juli um 10 Uhr „Marchivum für Kids". Da dürfen junge Besucher die Geheimnisse erkunden, die hinter den Mauern des ehemaligen Bunkers in der Neckarstadt-West verborgen sind. Gemeinsam dürfen sie alte Dokumente, Fotos und Plakate entdecken und zu einer spannenden Zeitreise durch die Geschichte Mannheims starten. Treffpunkt ist das Foyer im Erdgeschoss. Dort startet am Mittwoch, 4. Juli um 16 Uhr auch die zweite Führung. Der Ochsenpferchbunker ist seit seinem Umbau zum Marchivum mit modernster Technik ausgestattet, vor allem die Klimatisierung und die Kühl- und Wärmetechnik. Die Mitarbeiter öffnen bei dieser Führung Türen, die sonst verschlossen bleiben müssen. Beide Angebote sind kostenlos.