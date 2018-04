Führungen jeden Mittwoch

Anzeige

Riesige Depots hinter mehr als einem Meter dicken Betonmauern, 13 Kilometer Akten in Rollregalen, rund 110 000 Kartons mit Unterlagen, die Bibliothek zur Stadt- und Landesgeschichte, Zeitungen seit 1750 in digitaler Form – das alles bietet das Marchivum. Mannheims neues Haus der Stadtgeschichte und Erinnerung im Ochsenpferchbunker in der Neckarstadt-West ist bereits bei der Eröffnung im März auf sehr großes Interesse gestoßen. Besonders faszinierend finden viele Besucher immer wieder die hellen Arbeitsräume für Mitarbeiter und Publikum, die auf den Bunker aufgesetzt wurden und zudem beste Aussicht bieten. Das Marchivum hat auf die große Resonanz am Tag der offenen Tür reagiert und bietet bis Ende Mai mittwochs ab 17 Uhr regelmäßig kostenlose Führungen an. „Das Marchivum möchte ein lebendiges, offenes Haus sein. Zu manchen der Termine kamen schon an die 70 Leute“, freut sich Direktor Ulrich Nieß. Im Lauf des Jahres 2019 sollen dann das NS-Dokumentationszentrum im ersten Obergeschoss und die stadtgeschichtliche Ausstellung im Erdgeschoss eröffnet werden – mit vielen digital aufbereiteten Filmen. pwr