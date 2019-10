Fünf Feuerwehreinsätze gleichzeitig

Mannheim.Mit gleich fünf Einsätzen zur selben Zeit ist die Mannheimer Feuerwehr am Sonntagabend konfrontiert gewesen – und war somit bis auf den letzten Mann ausgelastet. Das teilte ein Sprecher auf Anfrage des „MM“ mit. Zwischenzeitlich wurden sogar zwei Einsatzfahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr in Neckarau hinzugezogen. Daneben sei die Feuerwehr in Ludwigshafen informiert gewesen: „Hätte es einen weiteren Einsatz gegeben, hätte Ludwigshafen mit eingreifen müssen“, so der Sprecher.

Verpuffung in Restaurant

Zunächst hat es einen Einsatz in der Innenstadt gegeben. In einem Restaurant gab es eine Verpuffung in einem Rauchabzug. Das Restaurant wurde sofort geräumt. Die Feuerwehr war mit einem Löschzug vor Ort und durchsuchte auch die Wohnungen, die sich im gleichen Haus befanden. „Das ist insgesamt sehr glücklich ausgegangen“, so der Sprecher. „Die Verpuffung war tatsächlich nur lokal im Rauchabzug des Restaurants.“ Verletzt wurde niemand. Um welches Restaurant es sich bei dem Einsatz handelte, konnten Polizei und Feuerwehr bis Redaktionsschluss nicht mitteilen.

Bei einem Einsatz in der Schwetzingerstadt handelte es sich um den Verdacht auf ein Unglück, wie die Feuerwehr mitteilte. Ein Mann sei vermisst gewesen „Die Einsatzkräfte verschafften sich mit Gewalt Zutritt zu der Wohnung in der Windmühlstraße. Leider fanden wir den Bewohner tot in seiner Wohnung.“

Ein Ölofen mit Problemen in der Abgasabführung (S 3), ein kleiner Brand in einem Sicherungskasten (Hochstätt) und ein Fehlalarm in der Rheinhäuserstraße beschäftigten die Einsatzkräfte zusätzlich. jor

