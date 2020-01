Fünf Geldbeutel gestohlen

Mehrfach in Rucksäcke und Handtaschen gegriffen hat ein Unbekannter. Laut Polizeibericht beging der Täter die vier Taschendiebstähle am Samstag zwischen 13.45 und 18 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft im Quadrat O 7 und erbeutete dabei jeweils die Geldbörse der Geschädigten. Auch in der Breiten Straße wurde einer Frau am Nachmittag der Geldbeutel aus der Jackentasche gestohlen. Sie war von U 1 in Richtung Paradeplatz unterwegs und bemerkte erst dort, dass ihr Portemonnaie mit mehreren persönlichen Dokumenten und Bargeld fehlte. Die Polizei schließt nicht aus, dass der Unbekannte für alle Taten verantwortlich ist. Zeugen melden sich unter 0621/12 580. bhr/pol

