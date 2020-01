Fünf Jahre Haft im Küchenbeil-Prozess

Im Prozess um versuchten Mord vor der Ersten Strafkammer des Mannheimer Landgerichts ist der 32-jährige Gaststättenbetreiber Octavian T. am Donnerstag wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Haftstrafe von fünf Jahren verurteilt worden. Die Staatsanwaltschaft hatte acht Jahren und sechs Monate wegen versuchten Mordes gefordert, die Verteidigung hatte für eine Bewährungsstrafe wegen gefährlicher Körperverletzung plädiert.

„Ein freundliches Urteil“, befindet Staatsanwältin Zipperer im Anschluss. T.s Verteidiger Hanns Larcher zeigt sich dagegen unzufrieden: „Wir werden in Revision gehen. Das Urteil ist so nicht haltbar.“

T. scheint um Jahre gealtert zu sein – das Gesicht wirkt schmaler als an den vorigen Verhandlungstagen, unter den Augen graue Schatten. Der 32-Jährige soll in der Nacht zum 26. April 2019 in seiner Bar das Opfer Isa A. mit einem Elektroschocker, dann mit einem Messer und schließlich mit zwei Küchenbeilen angegriffen haben.

Nachdem sich die Situation scheinbar beruhigt hatte, soll er A. unvermittelt ein Butterflymesser in den Hals gestochen und ihn lebensgefährlich verletzt haben. In der Urteilsbegründung heißt es, der Angeklagte habe bei dem Messerangriff mit Tötungsvorsatz gehandelt. T. hatte die Tat objektiv eingeräumt, aber bis zuletzt angegeben, er habe A. nur „erschrecken“, niemals verletzen oder gar töten wollen. „Wer mit einer schnellen Handbewegung ein solches Messer in Richtung des Halses sticht, der will nicht nur drohen“, sagt der Vorsitzende Richter Gerd Rackwitz. Das Mordmerkmal der Heimtücke sieht die Kammer nicht verwirklicht. Staatsanwältin Jeannette Zipperer hatte die Ansicht vertreten, A. sei arg- und wehrlos gewesen. Dem folgt das Gericht nicht. A. habe schnell reagiert und den Angriff abschwächen können – er sei in seiner Abwehr also nicht erheblich eingeschränkt gewesen.

Vom Tötungsversuch sei T. zudem zurückgetreten. Als T. auf dem Überwachungsvideo die Tür aufschließt, um das stark blutende Opfer hinaus zu lassen, geht er am Tresen vorbei, wo die Tatwaffe und weitere Messer liegen. Er habe also die Möglichkeit eines weiteren Angriffs auf A. gehabt, so die Ansicht des Gerichts. Auch sei der Angeklagte sich der Schwere der Verletzung möglicherweise nicht bewusst gewesen, da A. aufgebracht war und selbstständig das Lokal verließ. Die Kammer ist außerdem der Ansicht, dass T. den Tatentschluss spontan gefasst hat. Es sei wenig ersichtlich, warum er sonst einen Freund des Opfers als Zeugen hätte hinzuziehen sollen.

Trotz seines Alkoholkonsums sei der Angeklagte voll schuldfähig. Zugute komme ihm, dass er bisher strafrechtlich nicht in Erscheinung getreten sei, die Tat eingeräumt habe und durch den Alkohol möglicherweise enthemmt gewesen sei. Zu seinen Lasten stuft das Gericht die Schwere der Verletzungen ein. Das Opfer habe nur durch eine Notoperation gerettet werden können und sei immer noch in der Bewegungsfähigkeit seines Armes eingeschränkt.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 17.01.2020