Fünf Jahre Haft und Einweisung in Entziehungsanstalt

Symbolbild. © dpa

Mannheim. Wegen versuchtem Totschlags ist heute am Mannheimer Landgericht Artem S. zu fünf Jahren und zehn Monaten Freiheitsentzug verurteilt worden. Außerdem muss er wegen seiner Alkoholsucht in eine Entziehungsanstalt. Der in Russland geborene und in Mannheim aufgewachsene 27-Jährige hatte am 16. Dezember 2017 in einer Kneipe in der Friedrich-Ebert-Straße mit einem Cuttermesser einen Mann aus Rumänien mit einem Schnitt quer über die Kehle schwer verletzt - und dabei drei Promille Alkohol im Blut.

Ein etwas tieferer Schnitt - und das Opfer hätte sterben können. Der Vorsitzende Richter Richter Gerd Rackwitz hat in seiner Urteilsbegründung festgestellt, dass es nach Ansicht des Gerichts zuvor weder Streit noch eine Provokation von Seiten des Opfers gab. Dokumentiert wurde das damalige Geschehen mit mehreren Videokameras. Dem Rumänen wurde 4000 Euro Schmerzensgeld zugesprochen, die der Täter zu bezahlen hat. (ros)