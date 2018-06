Fünf Millionen Euro fließen in die Stadt

Anzeige

Alles nur Luxus? Es gibt Menschen, die halten die Ausgaben für Kunst und Kultur, konkret für das Nationaltheater, für überflüssig, für übertrieben – zumindest aber für zu hoch. Dabei ist es „ein Luxus, der sich bezahlt macht“, wie schon Heinz Schönfeldt bis 1993 Feuilleton-Chef dieser Zeitung, 1998 im Buch „Mannheim und sein Nationaltheater“ schreibt. Doch leider ist es schwer, den Nachweis zu erbringen, weil es kaum Zahlen gibt.

Zwei Zahlen aber sind verfügbar. 5,17 Millionen Euro hat das Nationaltheater im Wirtschaftsjahr 2016/17 direkt in Mannheim ausgegeben, an 290 Lieferanten. Das reicht vom Grafiker über die Bestellung von Büromaterial bis zur Lieferung von Farbe, Holz, Metall, Getränke. Hinzu kommen 66 Lieferanten aus der Vorderpfalz mit 300 000 Euro und 62 aus dem Postleitzahlgebiet „69“, also rund um Heidelberg, mit einer halben Million Euro Umsatz.

„Was wir direkt freihändig vergeben können, landet natürlich bei Auftraggebern aus der Stadt und der Region, die als Lieferanten bekannt und bewährt sind“, sagt Marc Stefan Sickel, Geschäftsführender Intendant und Erster Betriebsleiter. Bei größeren Aufträgen müsse man natürlich ausschreiben, teilweise europaweit, aber sonst unterstütze man „gerne die ortsansässige Wirtschaft, wenn sie marktübliche Angebote macht“, so Sickel. Daher sei das Theater „schon ein bedeutender Wirtschaftsfaktor“, betont er.