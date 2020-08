Fünf Personen nach Blockade des Großkraftwerks Mannheim vorläufig festgenommen

Mannheim.Kurz nach 10 Uhr ist die Blockade am Großkraftwerk Mannheim (GKM) beendet worden. Ein "Höheninterventionsteam" des Spezialkommandos Baden-Württemberg sei im Einsatz gewesen und habe fünf Personen vorläufig festgenommen. Darunter drei Frauen und zwei Männer. Gegen 10.45 Uhr ging die von den Aktivisten blockierte Kohleförderanlage wieder in Betrieb.

Klimaaktivisten hatten am frühen Samstagmorgen Teile des Mannheimer Steinkohlekraftwerks besetzt. Es hätten sich fünf bis sechs Menschen Zugang zum Gelände verschafft, sagte ein Polizeisprecher vor Ort. Die Aktivisten befanden sich demnach auf dem Dach einer Kohleförderanlage. Das Förderband des Kraftwerkblocks musste gestoppt werden.

Aktivisten hatten den Betrieb des Meilers immer wieder kritisiert und das Großkraftwerk als "Klimakiller" bezeichnet. Vor einem Jahr waren etwa 100 Menschen in das Areal des Kraftwerks eingedrungen. Damals blockierten sie die Zufahrt und ein Förderband.

Zu der Aktion aufgerufen habe die Gruppe „Zucker im Tank“ im Rahmen der Aktionstage „Aufstand mit Abstand“. Ziel der Demonstration sei es, „Aufmerksamkeit auf die umweltschädliche Steinkohleverbrennung zu lenken und Menschen, die unter den Folgen der Klimakatastrophe leiden, einen Plattform zu bieten“, heißt es in einer Pressemitteilung der Aktivisten-Gruppe.

Betreiber des Mannheimer Kraftwerks sind die drei Energiekonzerne RWE (Essen), EnBW (Karlsruhe) und MVV (Mannheim). 2015 ging der 1,2 Milliarden teure Block 9 ans Netz. Er hat eine Leistung von knapp 2150 Megawatt.

In Berlin besetzten ebenfalls am Samstagmorgen rund 20 Aktivisten ein Heizkraftwerk, um für einen schnelleren Kohleausstieg zu demonstrieren. Mehrere von ihnen befanden sich auf den Türmen des Kraftwerks in Moabit. Sie hatten ein Transparent mit der Aufschrift "Wer uns räumt, ist für Kohle!" entrollt.