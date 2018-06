Fünf Tage geht’s um Astronomie

Anzeige

Die Planeten und das Weltall stehen ab dem heutigen Mittwoch, 13. Juni, bis Sonntag, 17. Juni, im Mittelpunkt der naturwissenschaftlichen Erlebnistage „Explore Science“ im Luisenpark. An 46 Mitmachstationen können junge und alte Interessierte in die Welt der Astronomie eintauchen. Geöffnet ist mittwochs bis freitags von 9 bis 17 Uhr, samstags und sonntags von 11 bis 18 Uhr.

Gibt es Außerirdische? Wie kommt man ins All? Welchen Einfluss hat der Mond auf die Erde? Darauf geben die Stationen Antworten. Außerdem können die Besucher mitmachen und entdecken. Bei der interaktiven Ausstellung „Astronomie für alle“ beschäftigen sich vier Stationen mit dem Universum – es geht um Sterne am Himmel, um den Platz der Erde im Weltall und um das Leben auf anderen Planeten.

Experten halten von Mittwoch bis Freitag zwischen 10 und 12 Uhr auf der Bühne in der Festhalle Baumhain Vorträge. Erstmals werden Vertreter des Wettbewerbs „Jugend forscht“ zwei wissenschaftliche Reden vortragen – am Mittwoch und am Freitag, jeweils um 11 Uhr.