Fünf Tage lang gesperrt

Vom 7. bis 11. September wird die Waldhofstraße zwischen Untermühlau- und Hansastraße stadteinwärts für den Verkehr gesperrt. Grund ist der Anschluss eines Gebäudes an das Fernwärmenetz der MVV. In Abstimmung mit der Stadt gelte die Sperrung für Anlieger und den Durchgangsverkehr, teilt der Energieversorger mit. Eine Umleitung für Autofahrer sei eingerichtet. Diese können die Untermühlaustraße ab dem Kreuzungsbereich Waldhofstraße stadteinwärts geradeaus weiter befahren, rechts zunächst in die Pyramidenstraße und dann wieder rechts in die Industriestraße abbiegen. Über die Hansastraße gelangen Autofahrer dann zur stadtauswärts führenden Fahrspur der Waldhofstraße.

Die RNV-Straßenbahnlinien können die Trasse in beiden Fahrtrichtungen wie gewohnt befahren, sie drosseln jedoch aus Sicherheitsgründen in diesem Teilbereich ihre Geschwindigkeit. Laut MVV habe man die betroffenen Anlieger bereits über die Sperrung mit einem separaten Anschreiben informiert. scho

