Fünf Verletzte bei Gartenlaubenbrand

Beim Brand einer Gartenlaube in der Kleingartenanlage in Neuhermsheim sind am Sonntag fünf Menschen verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, war der Brand gegen 15 Uhr ausgebrochen. Wegen starker Rauchentwicklung und mehrerer gemeldeter Verletzten rückten Feuerwehr und Rettungsdienst mit einem starken Aufgebot an. Zur Unterstützung der Löscharbeiten mussten die Fahrzeuge zum Teil von der A 656 aus arbeiten und sich einen Weg mittels Kettensäge freischneiden. Im Einsatz waren 35 Kräfte der Berufs-, der freiwilligen Feuerwehren Neckarau und Friedrichsfeld sowie 14 Helfer des Rettungsdienstes. Sie brachten die fünf Verletzten in Kliniken.

© Mannheimer Morgen, Montag, 15.06.2020