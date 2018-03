Fünf Verletzte bei Gebäudebrand in Pyramidenstraße

Anzeige

Mannheim.Bei einem Gebäudebrand in der Mannheimer Pyramidenstraße sind nach aktuellen Polizeierkenntnissen fünf Personen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Brand um 9.25 Uhr gemeldet worden. Aufgrund zahlreicher Rückmeldungen wurde die Alarmstufe der Feuerwehr rasch erhöht. Bei Eintreffen der Polizeibeamten schlugen die Flammen bereits aus dem ersten Geschoss des Mehrfamilienhauses.

Nach Informationen der Polizei am Freitagnachmittag erlitt ein 92-jähriger Bewohner des Hauses Verbrennungen und wurde in eine Ludwigshahafener Spezialklinik eingeliefert. Darüber hinaus wurden zwei Erwachsene im Alter von 48 und 30 Jahren sowie zwei Kinder mit Rauchvergiftungen in Mannheimer Krankenhäuser eingeliefert. In einer Meldung der Polizei am Freitagvormittag war zunächst von sechs Verletzten die Rede.

Auch die Wohnungen im zweiten Geschoss des Wohnhauses wurden in Mitleidenschaft gezogen. Laut Polizeiinformationen war der Brand um 10.15 Uhr gelöscht. Das Haus wurde mit Gebläsen entraucht. Der Sachschaden des Brandes beläuft sich auf etwa 120.00 Euro. Im Einsatz waren zwei Löschzüge der Feuerwachen Nord und der Hauptfeuerwache sowie ein Löschfahrzeug der Feuerwache Süd.