Fünf Verletzte bei Kellerbrand in Mannheim

Mannheim.Bei einem Kellerbrand in der Mannheimer Neckarstadt-Ost sind fünf Menschen verletzt worden. Das Feuer war in der Nacht zum Mittwoch, gegen 1.20 Uhr, aus bislang ungeklärter Ursache in einem Mehrfamilienhaus in der Max-Joseph-Straße ausgebrochen.

Das Treppenhaus war kurz darauf stark verraucht. Die insgesamt acht Wohnungen selbst waren nach Angaben der Polizei nicht betroffen. Fünf Bewohner wurden durch Rauchgas im Hausflur leicht verletzt. Sie wurden noch vor Ort behandelt und konnten anschließend wieder in ihre Wohnungen zurück. Die übrigen Bewohner des Hauses blieben unverletzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Es entstand ein Schaden von rund 10 000 Euro.