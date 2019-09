Fünf Verletzte nach Fahrzeugbrand in Tiefgarage der Neckarpromenade

Mannheim.In der Tiefgarage der Mannheimer Neckarpromenade ist am Samstagvormittag ein Fahrzeug in Brand geraten. Fünf Personen erlitten leichte Verletzungen durch eingeatmetes Rauchgas. Es kam zu einer erheblichen Rauchentwicklung.

Wie die Polizei mitteilte, wurden Feuerwehr und Polizei gegen 10.40 Uhr alarmiert. Als die Feuerwehr eintraf, stand eine Oldtimer-Corvette in der Tiefgarage in Vollbrand. Ein daneben stehender Pkw wurde ebenfalls beschädigt. Von acht Personen, die wegen möglicher Rauchgasvergiftungen untersucht wurden, mussten fünf vom Rettungsdienst behandelt werden, darunter der 65-jährige Fahrer und Halter des Oldtimers. Er und eine weitere Person wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen 11.30 Uhr konnte die Feuerwehr den Brand löschen, anschließend wurde die Tiefgarage belüftet. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 30.000 Euro, der Gebäudeschaden beträgt etwa 20.000 Euro. Während der Brandbekämpfung und der Lüftungsmaßnahmen wurde die Tiefgarage abgesperrt und geräumt. Vorsorglich wurden zudem zwei Schulen, die Werner-von-Siemens-Schule und die Carl-Benz-Schule, geräumt, dort waren 320 Schüler im Alter von 16 bis 20 Jahren von der Räumung betroffen.

Wegen der Absperrungen kam es zu geringen Verkehrsbehinderungen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte ein technischer Defekt bei der Corvette den Brand verursacht.