Fünf weitere Infizierte

Das Mannheimer Gesundheitsamt hat über das Wochenende fünf neue Corona-Infizierte registriert. Vier wurden am Samstag gemeldet, einer kam am Sonntag hinzu. Bei vier von fünf der neuen Fälle handele es sich um Kontaktpersonen von Menschen, die bereits als Infizierte registriert seien, teilte die Stadt mit. Zieht man von der Gesamtzahl die mittlerweile Genesenen sowie die Verstorbenen ab, gibt es in Mannheim laut amtlicher Statistik aktuell 35 Corona-Fälle. Gesundheitsamtschef Peter Schäfer hatte dem „MM“ kürzlich gesagt, angesichts der Urlaubssaison und vieler zu erwartender Reisen in Risikogebiete von Mannheimern mit Migrationshintergrund sei mit einem leichten Anstieg der Fallzahlen zu rechnen. sma

