Fünfjähriger bei Kollision mit Auto schwer verletzt

Anzeige

Mannheim.Ein fünfjähriger Junge wurde beim Zusammenstoß mit einem Auto am frühen Freitagabend im Mannheimer Stadtteil Herrenried schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war der Junge um 17 Uhr in einem unbeobachteten Moment mit seinem Kinderfahrrad aus dem Grundstücksbereich in der Straße "Sammelbahnhof" herausgefahren. Die Eltern des Fünfjährigen hielten sich zu diesem Zeitpunkt im gegenüberliegenden Bereich des Grundstücks auf und bemerkten den Vorfall zunächst nicht.

Ohne auf den Verkehr zu achten, fuhr der Junge direkt hinter einem geparkten Pkw auf die Fahrbahn. Ein in Richtung Herrenried fahrender 60-Jähriger erkannte den Jungen nicht mehr rechtzeitig und erfasste ihn. Durch den Aufprall wurde der Fünfjährige auf die Fahrbahn geschleudert und schwer verletzt. Mit Kopfverletzungen und Prellungen wurde der Junge in ein Mannheimer Krankenhaus eingeliefert. Wie ein Polizeisprecher am Samstag auf Anfrage mitteilte, sei der aktuelle Gesundheitszustand des Jungen nicht bekannt. Auch die Frage, ob der Fünfjährige einen Helm trugt, war zunächst unklar.

Am Unfallfahrzeug entstand ein Sachschaden von zunächst unbekannter Höhe. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Rufnummer 0621/1744025 mit den Beamten in Verbindung zu setzen. (pol/mer)