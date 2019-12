Fünftes Dezernat soll weg

AfD-Fraktionschef Bernd Siegholt fordert die Stadt zu verstärkten Sparbemühungen auf. „Noch bezieht Mannheim Steuereinnahmen in nie da gewesene Höhe“, sagt er in seiner Etatrede. Dennoch lebe die Kommune über ihre Verhältnisse. Der „enorme Schuldenstand“ werde in den nächsten Jahren durch die nötigen Investitionen in Nationaltheater, Klinikum sowie weitere Baumaßnahmen zusätzlich erhöht.

Als konkrete Maßnahme schlägt Siegholt die Streichung des Fünften Dezernats – zuständig für Umwelt, Abfallwirtschaft, Bürgerdienste und Technische Eigenbetriebe der Stadt – vor. Nach dem Ende der Amtszeit von Bürgermeisterin Felicitas Kubala (Grüne) sollten diese Aufgabenbereiche auf die anderen vier Dezernate aufgeteilt werden.

Ferner fordert Siegholt, die städtische Gesellschaft GBG müsse sich verstärkt auf die Schaffung bezahlbaren Wohnraums konzentrieren. Ihre erwirtschafteten Überschüsse sollten künftig den Mietern zugute kommen beziehungsweise in die Bausubstanz investiert werden, „anstatt dem Kämmerer Traumrenditen abzuliefern“.

In der Sicherheitspolitik verlangt der AfD-Fraktionschef „ein Ende der Verniedlichung und Verschleierung der Kriminalität in Mannheim. Es ist höchste Zeit, endlich unbequeme Fakten und die Tätergruppen zu benennen“. Was oder wen er hier konkret meint, lässt Siegholt allerdings offen. sma

