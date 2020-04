Fünftes Todesopfer, aber nur wenige Neuinfektionen

Nach Angaben des Gesundheitsamts der Stadt Mannheim liegt die Zahl der nachgewiesenen Corona-Fälle in Mannheim bei 388. Am Sonntag waren fünf Neuinfektionen, am Ostermontag bis 16 Uhr keine einzige Neuinfektion gemeldet worden. Bereits am Samstag hatte das Gesundheitsamt über einen fünften Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus informiert. Ein über 60 Jahre alter Mann aus Mannheim sei in einem Mannheimer Krankenhaus verstorben, hieß es in der Mitteilung der Stadt.

Die weit überwiegende Zahl aller in Mannheim bislang nachgewiesenen Infizierten zeigten nur milde Krankheitsanzeichen und könnten in häuslicher Quarantäne verbleiben. Bislang sind in Mannheim 199 Personen genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben.

„Corona-Streife“ unterwegs

Über die Feiertage war die Polizei in Mannheim verstärkt und flächendeckend mit „Corona-Streifen“ im Einsatz. Unterstützt wurde das Polizeipräsidium dabei auch durch Kräfte des Polizeipräsidiums Einsatz aus Göppingen. Beginnend mit Karfreitag waren bis Ostermontag an allen vier Tagen Hubschrauber der Polizeihubschrauberstaffel Stuttgart, Pferde der Reiterstaffel sowie Boote der Wasserschutzpolizeistationen Heidelberg und Mannheim eingebunden.

Am Vormittag des Ostersonntags waren laut Polizei zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung über geöffnete Bäckereien und Konditoreien im Präsidium eingegangen. Überprüfungen in Mannheim ergaben, dass viele Betreiber in Unkenntnis der neuen Corona-Regelungen, die über das übliche Ladenöffnungsgesetz hinausgehen, ihre Geschäfte geöffnet hatten. In Mannheim mussten deshalb 18 Bäckereien durch die Polizei geschlossen werden.

180 Ordnungswidrigkeiten stellten die Einsatzkräfte in der Quadratestadt fest. Es mussten ausschließlich Zuwiderhandlungen gegen die Mindestabstandsregel und gegen das Kontaktverbot geahndet werden, wobei – laut Polizei – mit Augenmaß vorgegangen wurde. Viele Verstöße konnten, so heißt es in einer Pressemitteilung, mit mündlichen Verwarnungen „sanktioniert“ werden, da sich die Betroffenen einsichtig zeigten. Es sei beabsichtigt, auch in den kommenden Tagen die polizeilichen Kontrollen fortzusetzen, kündigt das Präsidium an. Ziel sei weiterhin, durch eine hohe Kontrollintensität, die Einhaltung der getroffenen Regeln zu überwachen, um die Eindämmung der Covid-19-Ausbreitung zu forcieren.

„Dabei setzen wir weiter auf das Verständnis und die Disziplin der Bevölkerung“, erklärte Andreas Stenger, Präsident des Mannheimer Polizeipräsidiums. abo

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 14.04.2020