Für Corona-Schnelltests fehlt Rettern das Personal

Mannheim geht bei der Aktion „Stille Nacht, einsame Nacht? Muss nicht sein!“ des Sozialministeriums Baden-Württemberg leer aus. Weder hier noch in Heidelberg oder dem Rhein-Neckar-Kreis richten Rettungsorganisationen kostenlose Antigen-Schnelltests zum Nachweis des Coronavirus ein. Sie waren dafür gedacht, dass sich Angehörige vor Weihnachtsbesuchen bei alten oder kranken und daher besonders gefährdeten Angehörigen testen lassen. Aber das Personal dazu fehlt.

Die Aktion, in Tübingen erstmals durchgeführt, ist am 23. und 24. Dezember an rund 150 Standorten in über 120 Städten und Gemeinden in Baden-Württemberg geplant. Umsetzen sollen es vor Ort, so der Plan des Ministeriums, das Deutsche Rote Kreuz, der Malteser Hilfsdienst, die Johanniter-Unfall-Hilfe und der Arbeiter-Samariter-Bund mit ehrenamtlichen Helfern.

Doch die Personalsituation sei schon jetzt „angespannt“, sagt Wilhelm Salch, der Regionalvorstand der Johanniter. „Wir sind ohnehin froh, dass unsere Ehrenamtlichen, obwohl sie derzeit keine Gemeinschaft pflegen können, zu 100 Prozent bereit sind, wenn wir sie brauchen“, so Salch. Priorität habe da aber der Rettungs- und Sanitätsdienst und der Katastrophenschutz. So rechne man damit, in den kommenden Wochen die Kräfte der Schnelleinsatzgruppe womöglich zur Verstärkung des regulären Rettungsdienstes einsetzen zu müssen. Zudem hätten Mannheimer Johanniter in Freiburg und Reutlingen geholfen, eine bundesweite Studie vom Helmholz-Zentrum für Infektionsforschung zur Ermittlung des Corona-Infektionsgeschehens in der Bevölkerung umzusetzen.

Rückendeckung vom Rathaus

„Und jetzt kommt noch das Impfzentrum dazu“, so Salch. In der Maimarkthalle werden ab Januar alle vier großen Mannheimer Rettungsorganisationen, dazu die DLRG, eingebunden sein, erläutert André Kühner, Ehrenamtsbeauftragter der Johanniter. Das betrifft den Sanitätsdienst vor Ort in der Maimarkthalle wie auch die Unterstützung mobiler Impfteams mit Fahrzeugen und Personal. Gerne wirke man „an dieser großen Aufgabe für die Bevölkerung“ mit. Für mehr, so macht Kühner als Fachberater im Namen aller fünf Organisationen deutlich, reichten aber die Kapazitäten nicht, bittet er um Verständnis.

„Wir haben alle gemeinsam beschlossen, unsere Kräfte sinnvoll einzusetzen, und unsere Ressourcen zu kanalisieren“, so Kühner. Katastrophenschutz, Rettungsdienst und Pflege müssten zusätzlich zum Impfzentrum „im vollen Umfang aufrecht erhalten“ werden. Dazu müsse man „vorhandenes Personal und Material“ bündeln. Zur Zeit kämen zudem viele Anfragen von Firmen und Behörden auf die Hilfsorganisationen zu, ob sie dort Schnelltests durchführen können. Das mache man „nach Möglichkeit“ auch noch, ferner müsse man die eigenen Mitarbeiter nach Bedarf testen. Ein zusätzlicher Einsatz an Teststationen sei daher „nicht vorgesehen“. Aus dem Rathaus gibt es dafür auch volle Rückendeckung. „Die Stadt teilt die Einschätzung der Rettungsdienste“, sagte ein Sprecher.

Sozialminister Manne Lucha (Grüne) hatte erklärt, er wolle ein möglichst sicheres Weihnachtsfest für besonders gefährdete Personengruppen ermöglichen. Daher sollten sich Angehörige von Risikogruppen wie etwa Großeltern und Personen mit Vorerkrankungen vor dem Weihnachtsbesuch testen lassen. „Es war nie Ziel, eine flächendeckende Abdeckung für alle Bürgerinnen und Bürger zu erreichen“, kommentiert aber eine Sprecherin des Stuttgarter Sozialministeriums, dass außer Mannheim auch die gesamte Region leer ausgeht. Das Ministerium habe so vielmehr „die Menschen gerade vor Weihnachten für einen bedachten Umgang mit Kontakten und Besuchen sensibilisieren“ wollen. Ferner stünde ohnehin nur eine begrenzte Anzahl von Antigentests zur Verfügung – 80 000 Stück. Alles andere sei allein Sache der Rettungsorganisationen, so das Ministerium. „Sie haben selbst Standorte festgelegt, die von uns nicht weiter beeinflusst wurden.“

Kritik von Weirauch

Beim SPD-Landtagsabgeordneten Boris Weirauch stößt die Aktion von Sozialminister Lucha nicht nur deshalb auf Kritik, weil Mannheim komplett außen vor bleibt: „Der Minister setzt die Prioritäten falsch, indem er dringend benötigte Testkapazitäten mit der Gießkanne im Land verteilt“, so Weirauch. Zugleich könnten viele Pflege- und Altersheime nur noch begrenzt testen, weil das medizinische Personal dort völlig überlastet sei. „Wenn hierdurch gerade über Weihnachten keine Besuche von Angehörigen mehr ermöglicht werden können, hat dies der Minister mitzuverantworten“, so Weirauch.

