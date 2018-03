Für den „MM“ in Brüssel

Anzeige

Wenn Detlef Drewes, der Brüsseler Korrespondent des „Mannheimer Morgen“, von Europa spricht, ist da nur wenig von den Treffen mit den Großen die Rede. Natürlich: Angela Merkel, Emmanuel Macron, Theresa May – sie alle gehören dazu, wenn er sich in diesen Tagen wieder eine Nacht im Ratsgebäude um die Ohren schlägt, weil die Staats- und Regierungschefs der 28 Mitgliedstaaten einmal mehr bis weit nach Mitternacht tagen. Aber Europa ist und bleibt eben auch eine Herzensangelegenheit, ein Projekt, das in Brüssel jeden Tag spürbar ist: bei den jungen Menschen, die hier studieren, bei den Besuchern, die diese EU erleben und plötzlich verstehen. Und bei den Abgeordneten aus 28 Mitgliedstaaten.

Seit 14 Jahren berichtet Drewes für unsere Leser über die EU und die Nato – und manchmal auch über das Land Belgien und die Niederlande sowie Luxemburg. Wie vor fast genau zwei Jahren, als in Brüssel bei den Anschlägen mehr als 30 Menschen starben und hunderte verletzt wurden. Auch Detlef Drewes verlor dabei einen Freund – plötzlich hatte sich der Terror in den Alltag eines Berichterstatters gebombt und aus ihm einen Betroffenen gemacht. Auch darüber hat unser Korrespondent für diese Zeitung geschrieben.

Sport als Ausgleich

Aber der Alltag besteht aus dem Europäischen Parlament, der Kommission, den Ministerräten. Und da ständig und überall irgendwelche Richtlinien oder Verordnungen vorbereitet, ausformuliert, diskutiert oder beschlossen werden, gehört die nicht enden wollende Recherche zum Alltag des 62-jährigen Hobby-Triathleten und Sporttauchers. Drewes studierte in Bonn und Innsbruck katholische Theologie und Sozialpsychologie und begann seine berufliche Laufbahn als stellvertretender Chefredakteur beim Weltbild-Verlag in Augsburg.