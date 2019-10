Für Frauen in Weiheämtern

Du arbeitest bei der katholischen Kirche? Als Frau? Wie kannst du dir das antun?“ Diese Fragen werden mir oft gestellt, wenn ich jemandem erzähle, dass mein Beruf Pastoralreferentin ist. Bei vielen ruft es Unverständnis hervor, wie man als selbstbestimmte, emanzipierte Frau für eine Institution tätig sein kann, in der durch das Vorenthalten der Frauenordination die Geschlechtergerechtigkeit noch immer so wenig verwirklicht ist – und ich kann meine Gesprächspartner verstehen. Die Begründungen und Argumente, die dafür vorgebracht werden, sind vielfach weder haltbar noch nachvollziehbar. Schon gar nicht in einer Zeit, die sehr viel sensibler ist für solche Fragestellungen als noch vor einigen Jahren. Auch für die Katholische Kirche sind Geschlechtergerechtigkeit und die Stellung der Frau innerhalb der eigenen Reihen keine banalen Nebenthemen mehr.

Kongress zum Thema

Wie ich es mir trotzdem „antun“ kann, als Frau für die Katholische Kirche zu arbeiten? Weil ich den Glauben nicht aufgeben will, dass sich Dinge ändern können – sogar in der Katholischen Kirche. Und zu Veränderungen kann man nun einmal am besten beitragen, indem man erstens selbst aktiv einen Beitrag leistet und zweitens mit konkreten Schritten im direkten Einflussbereich anfängt.

Beides soll möglich sein beim Frauenkirchenkongress² am 15. November ab 16.30 Uhr im Ignatiussaal (A 4, 1). Bei der Veranstaltung, zu der Frauen und Männer eingeladen sind, wird es darum gehen, welche Rollen, Aufgaben und Verantwortlichkeiten von Frauen in der Katholischen Kirche Mannheims möglich sind. Angeregt von renommierten Referentinnen können Teilnehmer des Frauenkirchenkongress² Argumente rund um das Thema „Frauen in kirchlicher Leitung“ kritisch prüfen. Sabine Bieberstein von der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt wird sich der Forderungen nach Frauen in Weiheämtern in der Katholischen Kirche aus Sicht des Neuen Testaments nähern. Professorin Elzbieta Adamiak von der Universität Koblenz-Landau klärt die Fragen aus Sicht der Dogmatik, die kirchenrechtliche Sicht steuert Michaela Lomb zu.

Mit theologisch und fachlich fundierten Beiträgen, Diskussion und der gemeinsamen Arbeit an strategischen nächsten Handlungsschritten soll – so die Idee des Vorbereitungsteams – die Vernetzung gefördert und all diejenigen bestärkt werden, die mit an einer menschenfreundlichen, geschlechtergerechten und der Botschaft Jesu verpflichteten Kirche bauen wollen.

Hoffnung nie aufgeben

Organisiert wird der Kongress von kirchlichen Mitarbeiterinnen und Ehrenamtlichen, die sich seit Januar 2018 im Zukunftsprozess des Katholischen Stadtdekanats – also bereits weit vor dem bundesweiten Start der Maria 2.0-Bewegung – intensiv mit Aspekten von Leitungsverantwortung von Frauen in der Kirche auseinandergesetzt haben. Wer ihrer Einladung zum aktiven Mitdenken und Weiterentwickeln von Modellen oder Handlungsansätzen für Mannheim folgen und am Frauenkirchenkongress² teilnehmen möchte, schickt bis 4. November eine E-Mail an service@sanctclara.de. Ich werde dabei sein. Denn Initiativen wie diese stärken meine Hoffnung, dass auch in der Katholischen Kirche Veränderungen möglich sind. Und die Hoffnung sollte ja nie aufgegeben werden!

Kathrin Grein

Pastoralreferentin bei der

Seelsorgeeinheit Mannheim

Johannes XXIII.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 19.10.2019