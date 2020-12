Für Kita-Projekt einen Monat im Wald

Der große Festakt musste ausfallen, doch trotz Corona verlieh die Heinrich-Vetter-Stiftung auch in diesem Jahr den Kindergarten-Award an acht Einrichtungen. „Damit unterstützen wir Projekte, die außergewöhnlich sind und die Bildung und Entwicklung der Kinder fördern sollen“, teilt die in Ilvesheim ansässige Stiftung mit. Acht Kindergärten freuen sich über die Auszeichnung, die mit je 500 Euro dotiert ist.

Dazu zählen die Evangelische Tageseinrichtung für Kinder der Vogelstang-Gemeinde, die Kindergärten St. Theresia Pfingstberg, St. Sebastian, St. Peter, St. Lioba, die Evangelische Kindertagesstätte Halmhuberstraße, das Städtische Kinderhaus Seckenheim-Süd und der Evangelische Kindergarten Neuhermsheim. Besonders beeindruckt zeigte sich die Jury vom Waldprojekt der Evangelischen Tageseinrichtung. Im Juli zogen die Kinder und ihre Betreuerinnen für einen Monat in den Schriesheimer Wald. Jeden Morgen ging es mit dem Bus aus dem Stadtteil Vogelstang an die Bergstraße. Inmitten der Natur setzten sich die Kinder mit der Pflanzen- und Tierwelt auseinander, durften im Matsch spielen und ihr Mittagessen am Lagerfeuer zubereiten.

„Wir sind überzeugt, dass gerade in Zeiten des Klimawandels und extremer Umweltverschmutzung Begegnungen mit der Natur bei Kindern den Grundstein für ein umweltbewusstes Verhalten legen“, so die Stiftung. Zu den prämierten Projekten gehören auch ein Insektenhotel, der Aufbau einer Kinderbibliothek oder das Thema „Abschied nehmen am Lebensende“, das in einem Kinderseminare behandelt wurde. Die Ausschreibung für den nächsten Kindergarten-Award läuft bereits. Einsendeschluss ist 31. Januar.

