Für Nichtsportler und Trainierte

Wie sportbegeistert Mannheims Unternehmen sind, stellten sie im vergangenen Jahr unter Beweis. Bei annähernd 40 Grad plus boten sich etwa 2500 Läufer ein Rennen durch die Innenstadt.

Vergangenen Dienstag verkündete der Veranstalter „n plus Sport“ das Datum der mittlerweile fünften Ausgabe des Firmenlaufs in der Quadratestadt: Am Donnerstag, 25. Juni, geht es um 18 Uhr am Carl-Benz-Stadion los.

„Wir sagen immer, das ist die einzige Laufveranstaltung für Nichtläufer“, scherzt Nina Körner von „n plus sport“. Denn beim Firmenlauf gehe es vielmehr darum, mit den Kollegen Spaß zu haben und dabei zu sein, als darum zu gewinnen. Auch Ingo Kirrinnis, Abteilungsleiter des Fachbereichs Sport und Freizeit der Stadt Mannheim, sieht den „Gemeinschaftsaspekt im Vordergrund“.

Virtuelle Teilnehmer

Gleichzeitig will man auch karitativen Zwecken nachgehen. Pro Teilnehmer spendet der Veranstalter jeweils einen Euro, primär an Vereine in der Region, aber auch an Schulen in Hanoi.

Insgesamt rechne „n plus Sports“ mit etwa 4 500 Teilnehmern, denn: In diesem Jahr können Läufer auch virtuell mitmachen. Teilnehmer, die an dem Tag nicht vor Ort sind, können per App ihre gelaufenen Kilometer vorweisen. Die Hälfte ihrer Teilnahmegebühren wird dann gespendet. Auch der Spaß soll nicht zu kurz kommen: DJs und Sambabands bespielen die Firmen, danach wird es eine „Mordsgaudi“ geben, so Anton Wolf, Geschäftsführer von „n plus Sport“. Natürlich dürfe auch die Siegerehrung für das jeweils schnellste, größte und kreativste Team nicht fehlen.

Unternehmen können sich bis Freitag, 5. Juni, online anmelden. Die Teilnahmegebühr beträgt 16 Euro pro Läufer.

Nachmeldungen sind noch am Montag, 22. Juni, von 14 bis 18 Uhr im Bauhaus, Mannheim-Mallau, und am Donnerstag, 25. Juni, von 14 bis 18 Uhr auf dem Veranstaltungsgelände möglich.

Info: www.firmenlauf-mannheim.de/teilnahme/anmeldung

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 05.03.2020