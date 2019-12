Für Notfälle immer erreichbar

Das neue Kundenzentrum E.forum der MVV im Luisenring 49 ist auch zwischen den Feiertagen geöffnet. In dem Energie- und Erlebnisforum können sich Kunden aus Mannheim und der gesamten Region persönlich und individuell beraten lassen sowie die Produkte der MVV kennenlernen. Das E.forum ist an den Werktagen zwischen den Jahren wie gewohnt von 8 bis 18 Uhr, der Self-Service-Bereich von 6.30 bis 22 Uhr geöffnet. Geschlossen sind das das Kundenzentrum und der Kassenbereich an Silvester, 31. Dezember, sowie im neuen Jahr am 1. Januar sowie am Dreikönigstag, 6. Januar.

Kunden erreichen die MVV telefonisch zu folgenden Zeiten: die kostenfreie Service-Hotline (0800-6 88 22 55) für Tarif- und Rechnungsfragen sowie die Service-Hotline für Gewerbekunden (0800 688 22 66) sind an den Werktagen von 8 bis 20 Uhr besetzt, nicht jedoch am 31. Dezember sowie an den Feiertagen. Die kostenfreie Notfall-Hotline (0800-290 10 00) ist für die Meldung von Störungen jederzeit auch an den Feiertagen, und zwar rund um die Uhr, erreichbar. Diese Telefonnummer sollte jedoch nur in Notfällen – etwa bei Gasgeruch, bei Wasserschäden, Stromausfall, Störungen bei der Fernwärmeversorgung oder Frostschäden ander Wasseranschlussleitung sowie am Wasserzähler – gewählt werden.

Die Technische Profi-Hotline (0621/290-3131) für Handwerker und Techniker nimmt montags bis donnerstags von 7 bis 16 Uhr sowie freitags von 7 bis 13 Uhr Anrufe entgegen, jedoch nicht an den Feiertagen. Die Online-Services der MVV sind unter mvv.de/onlineservices jederzeit verfügbar. Dort können Kun ihre Zählerstände eingeben, Abschlagsbeträge verwalten oder Daten aktualisieren. red

© Mannheimer Morgen, Freitag, 27.12.2019