Für Ostern: Aufstehen!

Kennen Sie das? Manchmal klärt sich eine Frage auf Umwegen. Mir hat ein Gedicht von Marie Luise Kaschnitz mit dem Titel „Auferstehung“ klarer gemacht, wie Ostern gehen kann. Es beginnt so: „Manchmal stehen wir auf. Stehen wir zur Auferstehung auf. Mitten am Tage.“ Gerade in unserem Alltag kann sich etwas ereignen, das uns den Geschmack von Auferstehung erleben lässt: Eine belastende, traurige, schwere Situation wird plötzlich spürbar leichter. Angst und Verzweiflung sind auf einmal nicht mehr so stark. Mitten am Tag wird es für uns hoffnungsvoller, heller. „Vorweggenommen in ein Haus aus Licht“, sagt Kaschnitz dazu.

Und wie verbinden sich diese alltäglichen Auferstehungserfahrungen mit Ostern? An diesem Hochfest erinnern und feiern Christen, dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Sie vertrauen den biblischen Zeugen: Als Lebender begegnet ihnen Jesus Christus, der gefoltert, ans Kreuz geschlagen und als Toter begraben wurde. Christus sucht ihre Nähe, lässt sich berühren, aber nicht festhalten. Eine fast unglaubliche Erfahrung für seine Gefährten!

Auferstehung und Aufstand

Und doch nicht aus der Welt, denn Begegnungen mit Auferstehungsgeschmack kennen sie von diesem Jesus aus Nazareth schon. Etwa als er die kranke Schwiegermutter seines Gefährten Petrus heilt (Markus-Evangelium 1,31) oder die gerade verstorbene Tochter eines Synagogenvorstehers zurück ins Leben ruft (Markus-Evangelium 5,41), in dem er sie auffordert: „Steh auf, richte dich auf.“ Für diese Aufforderung von Jesus benutzt das in griechischer Sprache verfasste Markus-Evangelium einen Ausdruck, der auch die Auferstehung von Jesus selbst beschreibt. Auferstehung ist für das Evangelium also gleichbedeutend mit Aufstehen.

Und unser eigenes Aufstehen für Lebendigkeit kann Auferstehungsgeschmack enthalten. So erleben es hoffentlich gerade die aufständigen römisch-katholische Frauen. „Macht Licht an!“ – mit Taschenlampen leuchten sie auf Kirchentüren und fordern eine umfassende Aufklärung des Missbrauchsskandals und eine strukturelle Erneuerung ihrer Kirche ohne klerikal-autoritäre Machtstrukturen.

Gottesdienste ohne Frauen

Sie sind in sozialen Medien unterwegs und rufen zum Kirchenstreik auf: „Maria 2.0“ heißt ihre Aktion. Zwischen dem 11. und dem 18. Mai sollen Kirchenräume und Gottesdienste frauenleer bleiben, stattdessen gibt es vor den Kirchen Gebete und Protestveranstaltungen.

Gefordert wird der Zugang von Frauen zu allen Ämtern der römisch-katholischen Kirche, die Aufhebung des Pflichtzölibats für Priester und eine Ausrichtung der kirchlichen Sexualmoral an den vielgestaltigen Lebenswirklichkeiten der Menschen. Diese Frauen und alle, die ihre Anliegen unterstützen, hoffen auf Auferstehung mitten im Leben, gerade auch im Leben ihrer Kirche. Marie Luise Kaschnitz hat dafür ebenfalls Worte gefunden: „Halte nicht ein bei der Schmerzgrenze. Geh’ ein Wort weiter. Einen Atemzug. Noch über dich hinaus. Greif’ dir im Leeren die Osterblume.“ Gesegnete Ostern!

Petra Heilig

vom Leitungsteam des

Ökumenischen Bildungs-

zentrums Sanctclara

