Für Stadt und Beruf stark engagiert

Er war noch bei der Prinzensuche dabei, hat den „Weißen Ball“ genießen können, sich weiter stets mit seinem Stammtisch getroffen und wollte demnächst in Kur. Doch das sollte nicht mehr sein: Im Alter von 82 Jahren ist jetzt Heinz Pflugfelder, Ehrenobermeister der Maler- und Lackiererinnung sowie langjähriger Aktiver des Feuerio, gestorben.

Freunde und Familie, Feuerio und Fasnacht – darum drehte sich bis zuletzt sein Leben. Zwei Töchter, ein Sohn und elf Enkel trauern um ihn, aber auch sein Samstags-Stammtisch im „Lohboden“, seine Schützenbrüder aus Bürstadt, Weggefährten aus dem Handwerk.

Handwerker ist er immer geblieben – auch wenn er im Alter das Metier gewechselt hat. In seiner Werkstatt drechselte er im Ruhestand hölzerne Geschenke. Zuvor führte er lange den Pinsel – und das Wort. Seit er, nach der Lehre, 1954 in den Familienbetrieb einstieg, 1960 Teilhaber und nach dem Tod des Vaters 1964 alleiniger Inhaber wurde, hat er sich stark in der Innung engagiert.

Noch als Geselle gründete er die Malerfachschaft mit, war ab 1967 im Vorstand der Innung und ab 1975 deren Obermeister. 15 Jahre prägte er sie und zeigte zugleich starkes Engagement für seine Heimatstadt. Wo immer es ging – er brachte Farbe in die Stadt. Pflugfelder verstand es, effektiv und sympathisch zugleich für seinen Berufsstand zu werben, etwa auf dem Maimarkt. Noch als Rentner machte er dort gerne Standdienst.

Bunkerwände angemalt

Zudem ließ er graue Bunkerwände farbig anmalen, engagierte sich bei der Freilichtbühne. Lange saß er in der Vollversammlung der Handwerkskammer, war Vorstandsmitglied der Innungskrankenkasse sowie Arbeitsrichter. Nicht ohne Grund wurde er nicht nur zum Ehrenobermeister ernannt, sondern auch mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.

Im Habereckl-Quadrat Q 3 geboren, stieß der junge Heinz in den fünfziger Jahren zur Prinzengarde von Mannheims größter und ältester Karnevalsgesellschaft. Ab 1965 arbeitete er 15 Jahre im Feuerio-Elferrat mit. 1995 ließ er sich in der Krise des Vereins in die Pflicht nehmen, als Senatspräsident die Sanierung zu begleiten. Sein letztes Ehrenamt, als Vizepräsident des Ältestenrats, gab er erst 2017 ab.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 09.02.2019