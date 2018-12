„Für viele ist das Spiel wie eine Sucht“

Es ist zu einem regelrechten Trend geworden. Man sieht sie überall. An Bushaltestellen, auf den Schulhöfen, bei Fußballspielen. Kinder und Jugendliche, die auf den ersten Blick komische Bewegungen machen. Der Körper bleibt still und die gestreckten Arme bewegen sich auf Hüfthöhe nach rechts und links – abwechselnd vor und hinter dem Körper. Sie imitieren damit einen Tanz aus dem Computerspiel „Fortnite“: den sogenannte Zahnseide-Tanz. Mit der Hin-und-her-Bewegung soll die Reinigung der Zahnzwischenräume nachgeahmt werden.

Es reizt, weil es verrückt ist

Doch woher kommt der Trend um die „Fortnite“-Tänze? Und warum sind sie so vielen Kindern und Jugendlichen bekannt, die das Spiel selbst nie gespielt haben? „Ich habe das Spiel durch meine Freunde aus dem Jugendtreff kennengelernt“, erzählt die 15-jährige Acelia F. – weil ein Kumpel die Tänze immer wieder gemacht hat, wurde sie neugierig und wollte die Tänze auch lernen. Erst später habe sie angefangen das Spiel selbst zu spielen. „Oft machen wir die Tänze mitten in der Stadt. Das macht einfach Spaß“, ergänzt ihre Freundin. Die 14-jährige Leticia S. hat zuerst „Fortnite“ gespielt und so die Tänze kennengelernt.

„Niemand würde auf die Idee kommen, so einen Tanz zu machen“, sagt Acelia. Dass es verrückt sei, mache den Reiz daran aus. Auch viele Freunde der beiden Mädchen kennen sowohl das Computerspiel als auch die Tänze. Neben dem Zahnseide- sind der Hype-, der Orangene-Gerechtigkeit- und der Jubel-Tanz am bekanntesten. Warum sie so heißen, wissen auch Acelia und Leticia nicht. „Die Namen passen nicht zu den Tänzen“, meint die 14-Jährige. Manche davon seien schwierig, andere leichter.

Im Spiel haben die Tänze keine Funktion. Ausführen lassen sie sich zu jeder Zeit – hauptsächlich, um die Mitspieler zu provozieren. Um die Tänze im Spiel nutzen zu können, müssen sie allerdings gekauft werden. „Manche unserer Mitschüler geben viel Geld dafür aus“, erzählt Acelia. Sie selbst habe sich noch nie einen Tanz gekauft. Für gelungene Aktionen in „Fortnite“ gibt es die Tänze mitunter auch kostenlos. Nach Leticia sei der Trend um „Fortnite“ mittlerweile „nicht mehr so krass“ aufgebauscht, wie noch vor einem halben Jahr.

Der Spielmodus von „Fortnite“ an sich ist nichts Neues, erklärt Jonas Stratmann, Abteilungsleiter für den Bereich eSports – also elektronischer Sport – beim TSV Oftersheim. Es habe schon vorher einige Titel dieser Art gegeben. Das Neue an „Fortnite“ sei hingegen die „comichafte Darstellung, die vor allem junge Spieler anspricht“. Bekannt wurde das Spiel durch den „Battle Royal Modus“, den königlichen Kampfmodus, der kostenlos ist und online gespielt wird. Ein kostenpflichtiger Einzelspielermodus werde dagegen kaum genutzt.

Fußballprofis tragen zu Hype bei

Zum „Fortnite“-Hype haben auch Fußballprofis beigetragen, Atletico Madrids Stürmer Antoine Griezmann beispielsweise. Der Franzose bejubelte ein Tor im Finale der Weltmeisterschaft mit einem Tanz aus dem Spiel. Doch nicht nur Fußballer, auch sogenannte Streamer haben Kindern das Spiel nähergebracht. Sie filmen sich, während sie zocken, ihre Zuschauer können das live oder in Videos auf Onlineplattformen wie Youtube sehen.

Matthias Greunig, Sozialarbeiter in einem Mannheimer Jugendtreff sieht die Entwicklung kritisch. „Für viele ist das Spiel wie eine Sucht.“ Deshalb dürften die Kinder und Jugendlichen auch nur maximal eine halbe Stunde am Stück im Jugendtreff spielen. Greunig: „Sonst verbringen sie zu viel Zeit damit und vernachlässigen ihre sozialen Kontakte.“ Die Spielidee sei jedoch gut gemacht, gibt der Sozialarbeiter zu. Er könne die Faszination der Kinder daher nachvollziehen.

