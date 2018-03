Fulst-Blei setzt sich für Zirkus ein

Anzeige

Die Notsituation des Zirkus der Familie Frank an der Riedspitze in Sandhofen beschäftigt nun den SPD-Landtagsabgeordneten Stefan Fulst-Blei. Der Politiker möchte von der Landesregierung wissen, ob eventuell brachliegende Flächen im Hafen als Standort für die Artisten und ihre Tiere infrage kämen. Wie berichtet, soll der Zirkus, der seit 2015 dort kampiert und bei Familien sehr beliebt ist, nach dem Willen der Stadt im April das Ersatzquartier räumen – auch, weil angrenzende Vereine und Anwohner sich belästigt fühlen. Im Rathaus bemüht man sich derzeit intensiv darum, eine dauerhafte Lösung für den Zirkus zu finden. Denn: Die Familie würde mit ihren 40 Tieren liebend gerne in Mannheim bleiben. „Als mögliches Quartier für den kleinen bei Familien, Schulen und Vereinen mittlerweile sehr beliebten Zoo würde sich gegebenenfalls eine Fläche auf dem Gebiet des Hafens anbieten“, schreibt Fulst-Blei zur Begründung seiner Kleinen Anfrage. aph