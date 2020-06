Fulst-Blei und Weirauch wollen erneut antreten

Die Mannheimer SPD will mit ihren beiden Abgeordneten Stefan Fulst-Blei und Boris Weirauch (kl. Bilder, v. oben) in den Landtagswahlkampf 2021 ziehen. Dies teilte Isabel Cademartori vom Kreisvorstand der Sozialdemokraten mit. Fulst-Blei werde „im Norden (Wahlkreis 35) das Direktmandat zurückerobern“. Bei der letzten Wahl 2016 hatte Rüdiger Klos (AfD) mit 23 Prozent der Stimmen knapp vor Fulst-Blei (22,3 Prozent) und Gerhard Fontagnier (Grüne, 21,9 Prozent) gelegen. Zuvor war der Wahlkreis jahrzehntelang eine Hochburg der SPD.

Auch im Mannheimer Süden (Wahlkreis 36), so Cademartori, „kämpfen wir mit einem starken Abgeordneten, der sich unermüdlich für die Belange der Menschen in seinen Wahlkreis einsetzt, um das Direktmandat“. Boris Weirauch, der 2016 über die Zweitauszählung in den Landtag einzog, hatte 16,8 Prozent der Stimmen auf sich vereinigt. Das Direktmandat im Süden der Stadt hatten seit den 1990er Jahren jeweils Kandidaten der CDU sowie erstmals 2011 und erneut 2016 der Grünen-Politiker Wolfgang Raufelder errungen, der wenige Monate nach der Wahl verstorben ist. Die abschließende Entscheidung über die Kandidatenauswahl der SPD treffen allerdings die Mitglieder der Partei. Hierzu versammeln sich auf Wahlkreisnominierungskonferenzen am 18. (Nord) und 25. (Süd) September Delegierte aus den jeweiligen SPD-Ortsvereinen.

„Bewährtes Personalangebot“

Weirauch und Fulst-Blei seien „beide außerordentlich aktive Abgeordnete, die sich intensiv für die Belange ihres Wahlkreises einsetzen, kontinuierlich vor Ort Präsenz zeigen und darüber hinaus auch in der SPD-Landtagsfraktion wichtige inhaltliche Impulsgeber sind“, begründete Isabel Cademartori den Personalvorschlag des Kreisvorstands. Die SPD verfolge mit diesem „ebenso bewährten wie überzeugenden Personalangebot“ das Ziel, dass Mannheim wieder mit zwei SPD-Abgeordneten im Landtag vertreten ist, erklärte Cademartori. Die Landtagsabgeordneten seien „der Garant dafür, dass Mannheimer Anliegen in Stuttgart überhaupt Gehör finden“.

Stefan Fulst-Blei setzt sich als stellvertretender Fraktionsvorsitzender und bildungspolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion für gute Bildungschancen und die Sicherung von Industriearbeitsplätzen in Mannheim ein. So hat er maßgeblich durchgesetzt, dass die SPD-Fraktion nun geschlossen ein flächendeckendes G9 Angebot fordert, die digitale Ausstattung der Schulen vorangebracht und der Lehrerstellenabbau gestoppt wird. Zweitkandidatin soll erneut Stadträtin Andrea Safferling werden.

Präsenz vor Ort

Boris Weirauch, Rechtsanwalt, wirtschafts- und rechtspolitischer Sprecher sowie Justiziar der SPD-Fraktion im Landtag, setzt dabei weiter auf seine Arbeit und Präsenz vor Ort mit Bürgerbüros in Feudenheim und Rheinau. Als Zweitkandidatin tritt die Sozialpädagogin Nazan Kapan an, Geschäftsführerin des Frauenhauses. red/lang (Bilder: SPD)

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 04.06.2020