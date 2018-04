Fundament für den Erfolg gelegt

Anzeige

Er freut sich auf die Eröffnung der Kunsthalle, liebt Klassische Musik, geht regelmäßig ins Akademiekonzert – nur das Theaterabonnement hat er aufgegeben, wegen der „zu modernen Inszenierungen“: Werner Sax (Bild), viele Jahrzehnte auf Baustellen, auf Straßen, in Gräben und Kanälen der Region unterwegs, genießt jetzt das Kulturleben. Heute feiert der langjährige Geschäftsführer des Bauunternehmens Sax + Klee, nach wie vor einer der Gesellschafter, seinen 90. Geburtstag.

Er sorgt sich zwar um seine Frau, ist aber selbst beneidenswert fit – geistig wie körperlich. Mindestens einmal pro Woche geht er auch noch in die Firmenzentrale im Jungbusch, wo er weiter ein Büro hat. „Es ist halt eine Herzensangelegenheit“, sagt er – und das ist verständlich, hat er doch große Anteile am Erfolg des traditionsreichen wie erfolgreichen Mannheimer Tiefbauunternehmens, das 1909 gegründet wurde.

Weiter erdverbunden

Nach Kriegseinsatz als Flakhelfer und Abitur am Lessing-Gymnasium hatte er an der Technischen Hochschule Karlsruhe studiert. Als Diplomingenieur arbeitete er zunächst als Bauführer in dem Familienunternehmen. Bereits 1963 schaffte er den Aufstieg zum Gesellschafter und übernahm 1969 – als dritte Generation – mit Wolfgang Burger die Verantwortung des auf Rohrleitungs-, Brunnen-, Tief- und Straßenbau spezialisierten Unternehmens, bekannt für die grünen Fahrzeuge mit rot-weißem Emblem. In seiner Ära erweiterte die Firma ihr Spektrum um Hochbau und Bautenschutz, gründete Niederlassungen und überstand wirtschaftliche Krisen.