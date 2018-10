Fußball-Glück auf thailändischem Rasen

Oswald Schneider befindet sich derzeit auf Heimatbesuch. Eigentlich freut er sich immer auf Mannheim, doch immer hat er auch eine gehörige Portion Wehmut im Gepäck. „Jedes Mal, wenn ich nach Deutschland komme, ist ein Freund mehr von früher verstorben“, sagt er. Vor mehr als 16 Jahren ist der Mannheimer, der sich in der regionalen Fußballszene als Trainer der damals höherklassig spielenden Klubs ASV Feudenheim und VfL Neckarau einen Namen gemacht hatte, nach Pattaya in Thailand ausgewandert. „Ich habe privat vieles falsch gemacht und wollte neu starten“, umschreibt er die Gründe, die ihn Anfang der 2000er Jahre zu diesem Schritt getrieben haben. „Die Lebensweise dort ist lockerer, und es gibt dort auch alles“, weiß Schneider seine neue Heimat zu schätzen.

Selbst ein Christian Titz, heute als Trainer des Hamburger SV in aller Munde, lief einst durch Schneiders Hände, als dieser Trainer beim VfL Neckarau war. „Dass wir uns heute noch austauschen und er sich auch Ratschläge von mir anhört, bedeutet mir sehr viel“, sagt Schneider.

Seinen Fußballsachverstand hat er sich in Thailand zunutze gemacht und genießt dort durch diverse erfolgreiche Engagements ein hohes Ansehen. „Ich werde in Schlangen vorgelassen oder bei Verkehrskontrollen durchgewunken, wenn mich die Polizisten erkennen“, unterstreicht Schneider seinen Stellenwert im Wohnort Pattaya.

Kontakt zu Winnie Schäfers Team

Seit sechs Jahren arbeitet er als Trainer in der Palladium Academy, einer Fußballschule für Kinder und Jugendliche von Familien, die wohlhabender sind. „In den letzten Jahren habe ich viele Auswahlspieler herausgebracht“, berichtet Schneider. „Für viele habe ich fast schon eine Vaterrolle.“ Die sportlichen Erfolge – vor einigen Jahren arbeitete Schneider beim Erstligaverein Pattaya United als Fitnesstrainer – eröffneten ihm nun immer mehr den Zugang zur Oberschicht, „ein Schritt, der nicht üblich ist, da sie eigentlich unter sich bleiben wollen“.

Selbst Winfried Schäfer, einst Bundesliga-Trainer des Karlsruher SC, setzte während seiner Zeit als Nationaltrainer Thailands auf die Meinung des Mannheimers. „Ich hatte des Öfteren Kontakte mit dem Stab von Winnie Schäfer, aber nie persönlich mit ihm selbst. Ich habe ihnen Spieler empfohlen, die dann später wirklich im Nationaltrikot aufgelaufen sind“, berichtet er.

Sehr wichtig ist ihm in den letzten Jahren die Arbeit mit jungen Spielern in der Fußball-Akademie gewesen, die Verständigung auf Englisch erleichtert ihm die Tatsache, dass die jungen Nachwuchsspieler hauptsächlich eine gute schulische Ausbildung genießen. „Die Fußball-Kommandos kann ich aber trotzdem auch auf Thai geben“, betont der 70-Jährige. Unlängst landete der Mannheimer gar im thailändischen Fernsehen, als ein Kamerateam Station in der Palladium Academy machte und Trainingsausschnitte veröffentlichte.

Das Engagement Schneiders ist in dem knapp dreiminütigen Video zweifelsohne erkennbar, ein Vorteil, der ihm in der Gesellschaft ein hohes Ansehen verschafft. Dennoch sagt er auch: „Man darf nicht die Füße hochlegen. Man muss sich die Akzeptanz immer wieder neu erarbeiten. Wenn man aber akzeptiert ist, sind die Leute unheimlich dankbar.“ Und man müsse sich Ziele setzen, um nicht zu stagnieren.

In Thailand hat Schneider noch einen großen Traum: „Ich möchte gerne noch einmal in der ersten Liga in Thailand arbeiten.“ Eventuell tut sich hier sogar etwas für die nächste Saison auf, ließ der Trainer im Gespräch durchklingen.

Es wäre der nächste Ritterschlag für Schneider, der bei seinen Heimatbesuchen in Mannheim einfach nur eines ist: der Ossi, der gute Freund von früher.

