Fußgänger tödlich verunglückt

Bei einem Verkehrsunfall im Stadtteil Rheinau ist ein 81-jähriger Mann tödlich verunglückt. Er wurde am Samstagmorgen gegen 9.40 Uhr von einer Straßenbahn der Linie 1 erfasst und erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen.

Wie die Polizei mitteilte, kam der Fußgänger von der Mutterstadter Straße und überquerte die Relaisstraße. Im Schienenbereich lief der 81-Jährige aus bislang noch nicht geklärter Ursache seitlich in die in Richtung Rheinau fahrende Straßenbahn hinein. Der Mann wurde zu Boden geschleudert und blieb dort mit schweren Kopfverletzungen liegen. Die Rettungskräfte wurden alarmiert und mussten den 81-Jährigen umgehend in einer Mannheimer Klinik einliefern. Dort erlag er kurze Zeit später seinen Verletzungen.

An der Straßenbahn selbst entstand laut Polizei kein Sachschaden. Der Straßenbahnverkehr auf der Relaisstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme bis 10.50 Uhr eingeschränkt. Allerdings wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Wie die Beamten mitteilten, ist der genaue Unfallhergang bislang noch Gegenstand der Ermittlungen. Unfallzeugen und Fahrgäste der betroffenen Linie 1, die das Geschehen beobachtet haben, werden daher gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst unter Telefon 0621/17 441 11 in Verbindung zu setzen.

Video Lokales Mannheim: Rentner stirbt nach Kollision mit Straßenbahn - 01:12 Mannheim-Rheinau, 07.03.2020: Ein Fußgänger ist am Samstagmorgen auf der Rheinau bei einem Unfall mit einer Straßenbahn tödlich verletzt worden. Mannheim-Rheinau, 07.03.2020: Ein Fußgänger ist am Samstagmorgen auf der Rheinau bei einem Unfall mit einer Straßenbahn tödlich verletzt worden.

Bereits Unfall im November

Der Unfall am Samstag war nicht das einzige tödliche Straßenbahn-Unglück, das sich in jüngster Zeit in Mannheim ereignet hat. Auch in Neckarau ist bei einem Straßenbahn-Unfall Ende letzten Jahres eine Rentnerin ums Leben gekommen. Kurz vor der Haltestelle Rheingoldplatz war die 76-Jährige am 18. November 2019 gegen 13.15 Uhr frontal vor die Straßenbahn geraten und dabei tödlich verletzt worden. Sie hatte mit dem Fahrrad die Steubenstraße und den dortigen Gleisbereich aus Richtung Sentastraße kommend überquert, als die Straßenbahn sie erfasste. Die 76-jährige Frau musste von Rettungskräften geborgen werden und starb im Krankenhaus.

Am 2. November war ein Mann lebensgefährlich am Kopf verletzt worden, als er in der Nähe der Universität verbotenerweise die Schienen überquert hatte und von einer Straßenbahn erfasst worden war.

© Mannheimer Morgen, Montag, 09.03.2020