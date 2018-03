Fußgängerin angefahren

Anzeige

Eine 63-Jährige ist an einem Fußgängerüberweg auf der Straße Wingertsbuckel in Feudenheim von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei gestern mit. Die Frau überquerte am Montagabend gegen 19.45 Uhr bei Grün in Höhe der Hölderlinstraße die Fahrbahn. In diesem Moment übersah ein Skoda-Fahrer (84), der in Richtung Aubuckel unterwegs war, das für ihn geltende Rotlicht. Durch den Aufprall wurde die Frau zu Boden geschleudert. Ein Notarzt versorgte sie, ehe sie in ein Krankenhaus gebracht wurde. Lebensgefahr besteht laut Polizei nicht. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. pol/stp