Fußgängerin von Auto erfasst

Mannheim.Ein Autofahrer hat am Dienstagabend in der Waldhofstraße eine Frau erfasst. Laut Polizei hatte die 49-Jährige vermutlich unachtsam die Straße überquert. Der Fahrer fuhr auf der Waldhofstraße in Richtung Neuer Messplatz, als die

Fußgängerin plötzlich die Straße überquerte. Der 21-Jährige konnte zwar durch ein Ausweichmanöver einen Frontalzusammenstoß verhindern, traf die Frau dennoch mit dem Kotflügel. Durch den Zusammenstoß wurde sie verletzt und mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 03.02.2021