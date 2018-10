„Galerie der Innovationen“ entsteht

In einer Woche wird sie eröffnet: die „Galerie der Innovationen“ auf dem Alten Meßplatz. Das Stadtmarketing will damit den Mannheimer Erfindergeist würdigen (wir berichteten). Dafür werden derzeit zwölf Seecontainer aufgestellt, die vom Containerterminal der Firma Contargo im Hafen stammen. In den 2,3 Tonnen schweren, 2,59 Meter hohen und 6,05 Meter langen Stahlbehältern entsteht eine kleine Ausstellung, die bis 5. Dezember zu sehen sein wird. Stellvertretend für zahlreiche aus der Quadratestadt stammende Produkte, Entwicklungen und Ideen aus Kultur, Technik und Gesellschaft setzen zehn Mannheimer Fotografen zehn solcher Innovationen künstlerisch in Szene. Dazu gibt es ein von Künstlern und Unternehmen gestaltetes Programm. pwr (Bild: Tröster)

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 18.10.2018