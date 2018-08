„Ganz andere Qualität der Überwachung“

Während andere im Büro sitzen, sind Martina Viero und Frank Bopp mit dem Fahrrad unterwegs. Jeden Tag ziehen sie in voller Montur ihre Kreise durch Mannheim. Mit Helm, Strafzetteln und genügend Wasser bepackt, geht es in den Morgenstunden los. Sie wissen nie genau, was sie erwartet - und nicht immer ist es positiv: „Man bekommt teilweise übelste Beleidigungen an den Kopf geworfen“, erzählt

...