Ganz enorme Dankbarkeit

Einmal kullert ein Tränchen aus einem Auge. Schnell wird es verschämt weggewischt. Es ist eine Träne der Freude und Erleichterung – und außer ihr sieht man an diesem Tag ganz, ganz viele strahlende Gesichter. Selten erlebt man so viel anrührende Dankbarkeit wie in der Woche vor Weihnachten, in denen die „MM“-Aktion Spielzeug vergibt – Präsente für jene Mädchen und Jungen, für die sonst die Bescherung zu Weihnachten ausfallen würde.

Wenngleich der „MM“-Hilfsverein das ganze Jahr über bei besonderen Notlagen parat steht, läuft doch in der Vorweihnachtszeit stets eine besonders aufwendige Aktion. Da gilt das Augenmerk Mädchen und Jungen aus armen, zerrissenen Familien ebenso wie einsamen, älteren Männern und – meist – Frauen, die nur eine äußerst karge Rente erhalten und für die Feiertage beschenkt werden.

Schokoriegel, Äpfel und Mandarinen hat Matthias Bretschneider, der Geschäftsführende Vorsitzende des „MM“-Hilfsvereins, an dem Tag im Büro des Hilfsvereins bereitgelegt. Dazu viele Pakete, hübsch verpackt und mit Schleifchen versehen. Spiele, Legosteine, Kuscheltiere, Modellautos oder Püppchen – individuell nach Alter und Geschlecht zusammengestellt. Die Galeria Kaufhof N 7 hilft der „MM“-Aktion, für Kinder den Weihnachtsmann zu spielen.

Um diese Pakete zu transportieren, rückt stets Nicole Dudziak, die Ortsbeauftragte des Technischen Hilfswerks (THW), mit Matthias Kerkmann als Fahrer und ihrem großen blauen Lkw „Heros Mannheim 64/43“ an. Seit Jahren schon nehmen sie sich eigens Urlaub dafür, „und wir machen das wirklich sehr gern“, wie Kerkmann betont.

„Es würde auch etwas fehlen“, sagt passend dazu die Frau, die morgens als erste Besucherin kommt: „Schön, dass es das gibt!“, verabschiedet sie sich dankbar. Gleich darauf ist eine Frau mit einem dreieinhalbjährigen Mädchen da, das neugierig nach der Papierverpackung des Geschenks greift, dabei strahlend lächelt. „Jetzt habe ich etwas zu Weihnachten für die Kinder“, merkt die Frau sichtlich erleichtert an.

Der kleine Junge, der gleich darauf seine Mutter begleitet, entdeckt dagegen einen Spielzeug-Radlader – und marschiert sofort darauf los. Er stammt von Diringer & Scheidel, die Baufirma hat damit ihre Großspende originell visualisiert. Jetzt steht er im Büro des „MM“-Hilfsvereins und signalisiert allen, dass die Aktion nur durch Spenden möglich ist.

„Und es ist so toll, dass es das gibt“, strahlt eine Mutter, als sie das Präsent entgegennimmt. „Wenn wir als Erwachsene kein Weihnachten feiern können, ist es egal, aber für die Kinder wäre es schlimm, ganz schlimm“, sagt sie gerührt. „Weihnachten ohne sie wäre echt traurig“, meint auch ein Vater, als er das Präsent abholt. „Auch im letzten Jahr haben wir etwas bekommen, eine Puppe, sie hat ganz oft damit gespielt, es war so schön“, erzählt er. Die Aktion sei „eine ganz große Unterstützung“, verabschiedet er sich.

„Kinder haben so viele Wünsche, aber ich kein Geld“, seufzt die alleinerziehende Mutter von drei Kindern, die danach kommt. „Wenn es sie nicht gäbe, müsste man das erfinden“, dankt sie herzlich. „Schlecht, ganz schlecht wäre Weihnachten ohne die Aktion“, so eine andere Mutter: „Trauriger, viel, trauriger.“

Aber Hilfe gibt es nicht nur für Mädchen und Jungen. Arme ältere Menschen bekommen, wenn sie für eigene Einkäufe zu gebrechlich sind, Lebensmittelpakete. Oder es werden Gutscheine ausgestellt, die der Marktkauf im Wohlgelegen eigens für den „MM“-Hilfsverein druckt – gültig für Lebensmittel oder Kleidung, ausdrücklich nicht für Alkohol oder Zigaretten. Sie sind ein kleines weihnachtliches Zeichen zwischenmenschlicher Solidarität für eine Generation, die es schwer hatte.

Und kaum sind sie verschickt, erreichen den „MM“-Hilfsverein viele Anrufe voller Dankbarkeit. „Ich wollte mich vielmals von ganzem Herzen bedanken, ich bin so glücklich“, presst in einem Fall eine Frau hervor. „Ich könnte weinen“ sagt sie noch, schluchzt auf und murmelt „tausend mal Danke für Ihre Hilfe“. Es ist ein Dank, der zu Herzen geht, einer der berührt.

