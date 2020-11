Ganzjahres-Rezept von Mama Leni

Als wir noch klein waren, nannten wir sie „Ausstecherle“, weil sich aus dem Teig mit Förmchen kinderleicht die lustigsten Figuren formen lassen. Und es ist zwar ein absoluter Plätzchenklassiker, aber nach Mama Lenis Rezept schmecken die Süßen sogar in Hasenform zu Ostern.

Das Mehl in der Schüssel zur Mulde formen, Eidotter hineingeben, die Butter in Stückchen auf dem Rand verteilen. Über alles den Zucker geben und kneten, bis der Teig schön homogen ist. Teig eine Stunde in den Kühlschrank stellen, auswellen, ausstechen, mit den Dottern der restlichen beiden Eier bepinseln. Blech mit Backpapier auslegen. Plätzchen nach Belieben mit Hagelzucker bestreuen und im auf 200 Grad vorgeheizten Ofen maximal zehn Minuten (klingt wenig, ist aber wichtig) backen.

