Ganztagsausbau geht weiter

Die Grundschule in Wallstadt wird derzeit mit einem Erweiterungsbau zur ausgebaut. © Prosswitz

Mannheim.Das Werk hat Gewicht: 160 Seiten umfasst die druckfrische Schulstatistik 2017/2018. Grafiken und Tabellen nehmen dabei mit 124 Seiten mehr als drei Viertel des Raums ein. Aber was nach dröger Lektüre klingt, hat es in sich. Das Zahlenwerk, das das städtische Bildungsdezernat gestern an alle Stadträte verschickt hat, gibt Aufschluss über gesellschaftliche Entwicklungen in der Stadt – und

...

Sie sehen 10% der insgesamt 4055 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 15.03.2018