Mannheim.Eine Garage ist am frühen Sonntagmorgen in Mannheim in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilte, wurden sie und die Feuerwehr gegen 5:40 Uhr alarmiert und rückten in den Hans-Sachs-Ring aus. Wie es zu dem Feuer kam, war zunächst nicht bekannt.

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 25.10.2020