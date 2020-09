Mannheim.Eine Gartenhütte in der Fahrlachstraße in Mannheim hat am Donnerstagmorgen gebrannt. Nach ersten Angaben der Polizei wurden Zeugen auf eine hohe Rauchsäule aufmerksam und alarmierten daraufhin Polizei und Feuerwehr. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauern derzeit an. Die Fahrlachstraße bleibt während der Einsatzmaßnahmen gesperrt.

