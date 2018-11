Gartenstädter überfallen

Ein Gartenstädter hat ungebetenen Besuch bekommen. Wie die Polizei gestern mitteilte, klingelten zwei unbekannte Männer am Mittwoch gegen 14 Uhr an seiner Tür im Siebseeweg und gaben vor, ein Paket ausliefern zu wollen. Dabei drängten sie den Mann in die Wohnung und überwältigten ihn. Der Sohn des Opfers fand den 51-Jährigen später verletzt vor und verständigte Polizei und Rettungsdienst. Der Gartenstädter wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Eindringlinge hatten auch die Wohnung durchsucht und Bargeld mitgenommen.

Den ersten Täter beschreibt die Polizei so: Er ist 1,75 Meter groß und rund 30 Jahre alt und war mit einer braunen Sweatshirt-Jacke, Jeans, brauner Schildkappe und weißen Sportschuhen bekleidet. Er trug eine gelbe Warnweste und einen Glitzer-Ohrring im rechten Ohr. Der zweite Täter soll etwa 35 Jahre alt und 1,80 Meter groß sein, trug eine dunkle wattierte Jacke und Handschuhe. Beide Männer sprachen Deutsch mit unbekanntem ausländischem Akzent und haben schwarze kurze Haare. Die Polizei sucht unter Tel.: 0621/174-44 44 Zeugen. pol/baum

© Mannheimer Morgen, Samstag, 17.11.2018