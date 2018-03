Gasleitung wird am Neckarufer verlegt

Anzeige

Wie ein Band zieht sich die Baustelle zwischen dem Neckar und dem höher gelegenen Fahrrad- und Fußweg entlang. Von oben aus lässt sich gut beobachten, wie die Arbeiter mit ihren Baggern seit einem knappen Monat die Verlegung einer Gasleitung vorbereiten. Damit die tonnenschweren Fahrzeuge durch das Landschutzgebiet rollen können, ohne einzusinken, wurden eigens Metallplatten als Fahrspuren ausgelegt. Die MVV ersetzt hier am Hans-Reschke-Ufer eine bestehende Gasleitung durch eine neue und optimiert gleichzeitig den Verlauf der Leitung, das teilt das Unternehmen mit. Die Gasleitung wird dabei in einer Tiefe von mindestens einem Meter in der Erde vergraben. Die Arbeiten sollen noch bis zum Spätsommer andauern – Spaziergänger haben also noch einige Zeit etwas zu beobachten. bro Bild: Rittelmann