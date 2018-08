Gasnetz-Arbeiten in der Friedrichstraße

Die MVV erneuert derzeit in der Neckarauer Friedrichstraße ein rund 200 Meter langes Teilstück der Gasversorgungsleitung zwischen dem Kreuzungsbereich der Neckarauer Straße und der Abbiegung in die Rheingoldstraße. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis Ende September 2018 an. Der Verkehr wird in beiden Fahrtrichtungen aufrechterhalten, wobei in der Neckarauer Straße sowie in der Friedrichstraße das Tempo auf 30 Stundenkilometer begrenzt ist. Von der Neckarauer Straße stadteinwärts (aus Richtung Rheinau kommend) werden die beiden Abbiegespuren in die Friedrichstraße auf eine Spur reduziert. Die Bushaltestelle „Friedrichstraße“ auf Höhe Hausnummer 2 wird während der Arbeiten vor Hausnummer 12 verschoben. Die Anwohnerparkplätze bleiben bestehen, von den öffentlichen Parkflächen entfallen während der Bauzeit sechs Stellplätze. Die MVV bittet, Ausweichrouten zu nutzen. see

© Mannheimer Morgen, Samstag, 25.08.2018