Gaststätte nach Verstößen geschlossen

Das Polizeipräsidium Mannheim hat in Zusammenarbeit mit der Stadt Mannheim am Freitagabend die Einhaltung der Corona-Verordnungen in Gaststätten überprüft. Vor dem Hintergrund stark ansteigender Inzidenz-Zahlen waren rund 20 Polizeibedienstete in der Zeit zwischen 20 und 23 Uhr an den Kontrollen beteiligt, so die Pressemitteilung.

Auch sechs Mitarbeitende des Ordnungsdienstes und der Gaststättenabteilung überprüften in 15 Gaststätten das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes, die Einhaltung der Abstände und den Ausschank von Alkohol sowie die Einhaltung der Sperrzeiten, da es laut Stadtverwaltung in der jüngsten Vergangenheit vermehrt zu Verstößen gegen die neuen Auflagen gekommen war.

Während in den Gaststätten zum größten Teil die Auflagen eingehalten wurden und es nur vereinzelte Verstöße gegen das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes sowie gegen die Abstandsregeln gab, wurden in einer Gaststätte in den E-Quadraten schwerwiegende Verstöße festgestellt. Wie die Polizei meldete, war das Lokal mit rund 80 Personen überfüllt. Zudem sollen Gäste keinen Mund-und-Nasenschutz getragen haben, es wurde getanzt und die Liste zur Kontaktverfolgung sei nur mangelhaft geführt worden. Als Konsequenz wurde die Gaststätte geschlossen. Der Wirt muss mit einem Bußgeld rechnen.

Polizeipräsident Andreas Stenger betonte im Anschluss, dass die aktuelle Lage viel Disziplin von den Menschen verlange. „Es geht uns nicht darum, möglichst viele Bußgelder zu erheben. Vielmehr soll die Einsicht in die Notwendigkeit der drastischen Einschnitte zur Eindämmung der Corona-Pandemie erhöht werden“, erklärte er die auch in Zukunft geplanten Kontrollen.

Gericht lehnt Antrag ab

Das Verwaltungsgericht Karlsruhe hatte erst am Freitag den Antrag einer Gaststättenbetreiberin abgelehnt, die sich gegen eine von der Stadt Mannheim angeordnete Verlängerung der Sperrzeit für Gaststätten und öffentliche Vergnügungsstätten gewandt hatte. Zur Begründung wurde ausgeführt, „bereits die bloße Verkürzung der Öffnungszeiten von Gaststätten und öffentlichen Vergnügungsstätten mindere die Zahl der Kontakte gerade zwischen unbekannten Personen oder Personen aus verschiedenen Haushalten und damit das Ansteckungsrisiko“. Der Beschluss ist noch nicht rechtskräftig.

© Mannheimer Morgen, Montag, 26.10.2020