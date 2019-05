Gauland spricht im Schützenhaus

Am Sonntag (19.) spricht Alexander Gauland (Bild) um 12 Uhr bei der Mannheimer AfD im Feudenheimer Schützenhaus. Der Vorsitzende der Bundespartei und der Bundestagsfraktion beleuchtet in seinem Vortrag das Thema „AfD und Europa“. Der Eintritt ist frei, allerdings behält sich der Veranstalter das Recht vor, Einzelpersonen auszuschließen. Gauland ist 78 Jahre alt und Gründungsmitglied der „Wahlalternative 2013“ und der daraus hervorgegangenen AfD. Zum Abschluss des Wahlkampfs erwartet der Mannheimer Kreisverband am Mittwoch (22.) den Vorsitzenden des Rechtsausschusses im Bundestag, Stephan Brandtner. ( red/lok

