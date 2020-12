Gaumenfreuden und gut gelaunte Stars

Als Rüdiger Skoczowsky gemeinsam mit dem Palazzo Revue-Ensemble den Queen-Klassiker „The Show Must Go On“ schmettert, hat er damit bereits alles in Worte gefasst, was die kommenden gut drei Stunden dieser außergewöhnlichen Wohltätigkeits-Gala der Mannheimer Runde prägen wird. Denn auch, wenn der harte Lockdown die traditionelle Gala als Präsenzveranstaltung unmöglich machte, schickten sich die Stargäste an, dem digital zugeschalteten Publikum einen Abend vom Feinsten zu präsentieren.

Der beginnt zunächst mit Bülent Ceylan selbst – und wie er das tut. Denn der Mannheimer Kult-Comedian lässt seine Gäste als „Mompfred“ nicht nur an seiner Philosophie des Furzens teilhaben, sondern setzt die Bühne mit einer knallharten Rammstein-Interpretation von „Engel“ auch tüchtig in Flammen. Und überzeugt auch durch die Bank als gekonnter Moderator. Ob er Palazzo-Chef Rolf Balschbach ein kraftvolles Statement in schwierigen Zeiten entlockt („Wir stecken den Kopf nicht in den Sand“), im Gespräch mit dem australischen Revue-Ensemble die Nöte der Kulturbranche spürbar macht oder im Trio mit Sicherheitsmann Ali und Standup-Durchstarter Özcan Cosar für herrliche Lacher sorgt: Ceylan präsentiert sich in Höchstform. Nicht zuletzt auch deshalb, weil der Mannheimer mit seiner Beethoven-Metapher vom Künstler, der den Applaus zwar nicht hören kann, ihn sich aber vorstellt, direkt ins Schwarze trifft.

Was diesen Abend so überragend macht, ist, dass die schiere Distanz zwischen Künstlern und Publikum vor dem eigenen Bildschirm kaum auffällt. Wenn Sandmalerin Natalya Netselya den Mannheimer Wasserturm auf ihren Lichttisch zaubert, Akrobatin Viviana Rossi durch die Lüfte wirbelt oder Sos Petrosyan die ein oder andere Karte schlichtweg verschwinden lässt, ist das von den Organisatoren derart fein und subtil festgehalten, dass man sich fast gar im Palazzo-Spiegelzelt wähnt. So entsteht das Gefühl eines Abends, der wirklich fesselt, berührt und weit entfernt ist von den weihnachtlichen TV-Shows, die alljährlich über die Mattscheiben flimmern.

Drei Menüs zur Auswahl

Die Kunst liegt dabei freilich nicht zuletzt auch darin, dass sich am Herd verdingen muss, wer der spektakulären Schau mit den entsprechenden Gaumenfreuden folgen will. Und da ist vollkommen gleich, ob sich die Freunde des Gourmet-Schmauses nun für das klassische, das vegetarische, oder gar das vegane Menü entscheiden: Ohne Geschick gelingen die Speisen keineswegs. Die feine Burrata auf Tomatencarpaccio mit Pesto und Basilikumöl geht da noch verhältnismäßig leicht von der Hand, doch spätestens bei den Ravioli mit Ricotta und Bergkäse auf getrüffeltem Lauch ist ein gewisses Gespür für Garpunkte und die Liebe zum Produkt unerlässlich. Ohne Zweifel: Die schriftlichen Anleitungen in Kombination mit den Erklärvideos von Küchen-Gourmet Harald Wohlfahrt bereiten einen jeden gut auf die bevorstehende Aufgabe vor – doch wer die französische Maispoularde auf buntem Linsencurry am Ende auf den Punkt gewürzt bekommt, fühlt sich trotz allem selbst geadelt. Da mag nicht jedes Öl oder Gelee, nicht jedes Gemüse oder Gewürz so akkurat drapiert aussehen wie beim Drei-Sterne-Koch: Ein Erlebnis für die Sinne sind die drei Menüs in jedem Falle.

Was man freilich auch über das stattliche Programm sagen darf, das von Bergdoktor Hans Siegl bis hin zu Atze Schröder, von Hundetrainer Martin Rütter bis hin zu Matze Knop mit einer derart hohen Stardichte aufwartet, dass man zeitweise fast glauben könnte, Bülent Ceylan hätte im Wortsinne zu einer großen Weihnachtsparty geladen. Auch Erich Rathgeber, der für die Mannheimer Runde als Geschäftsführer und Pressesprecher agiert, zeigt sich mit den rund 130 000 Euro an gesammelten Spenden am Ende zufrieden: „Das ist weit mehr als das, was wir unter diesen Bedingungen für möglich gehalten hätten. Aus unserer Sicht war die Gala ein voller Erfolg.“ Bei so viel Zufriedenheit auf allen Seiten scheint es keineswegs vermessen, von einem virtuellen Triumph zu sprechen, der für die gute Sache neue Wege in Windeseile konzipiert und vorgedacht hat. Wegweisend.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 23.12.2020