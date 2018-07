„Gautschfeier“ zum Abschluss

Anzeige

Das Technoseum pflegt am Samstag, 14. Juli, 13 bis 15 Uhr, einen besonderen Brauch aus dem Druckhandwerk: Gemeinsam mit dem Fachausschuss für die Druckindustrie Rhein-Neckar und Unterstützern aus der Region veranstaltet das Museum eine sogenannte Gautschfeier, bei der Berufschüler aus der Druck- und Medientechnik unter den Augen von Kollegen, Freunden, Verwandten und Schaulustigen den erfolgreichen Abschluss ihrer Ausbildung feiern. Dabei dürfen nicht fehlen: nasse Schwämme, auf die die Azubis gesetzt werden, und ein Fass mit Wasser, in das sich die sogenannten Kornuten tauchen lassen.

Das Gautsch-Ritual ist seit Mitte des 19. Jahrhunderts bekannt. Es markiert für die ausgelernten Azubis den Eintritt in den Kreis der Gesellen. Hierfür ist ein Gautschmeister anwesend, der in traditioneller Kluft seine „Packer“ anweist, die Freiwilligen in das Gautschfass zu tauchen. Am Ende des Wasserbades stehen für die Teilnehmer ein Umtrunk und die feierliche Übergabe eines aufwendigen, traditionell gestalteten Gautschbriefes. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei.